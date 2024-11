Genoa e Como empatam na abertura da 12ª rodada do Campeonato Italiano

Na abertura da 12ª rodada do Campeonato Italiano, o Genoa marcou nos acréscimos e ficou no empate em 1 a 1 com o Como. Lucas da Cunha abriu o placar para o time visitante, mas Vogliacco deixou tudo igual no fim.

O resultado mantém as duas equipes empatadas com dez pontos no Calcio, sendo o Como o 14º e o Genoa o 15º

Na próxima rodada, que será disputada após a Data Fifa, os times voltam a campo no sábado (23). Às 8h30 (de Brasília), o Genoa recebe o Cagliari, enquanto o Como encara a Fiorentina às 11h.

Grande atração da partida, o experiente Mario Balotelli ficou no banco do lado do Genoa. Ele foi lançado somente aos 27 da segunda etapa, quando o placar já estava favorável ao Como. Afinal, Lucas da Cunha havia inaugurado o marcador aos 16 do primeiro tempo.

Quando tudo parecia perdido para o Genoa em pleno Luigi Ferraris, Vogliacco, aos 47 minutos, deixou tudo igual.

