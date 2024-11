Pedro faz no fim, Lazio bate o Porto e lidera Liga Europa

Dia de rodada (quase) cheia na Liga Europa 2024/25, que agora tem apenas uma equipe 100%: a Lazio. Jogando no estádio Olímpico de Roma, a equipe italiana bateu o Porto (POR) por 2 a 1 e chegou às quatro vitórias em quatro rodadas na competição. Romagnoli e Pedro (este, nos acréscimos) marcaram para os italianos. Eustáquio anotou pelo Porto.

Dessa forma, a Lazio é líder disparada da fase de Liga da Europa League, com 12 pontos. O Porto, por sua vez, segue mal na tabela, visto que ganhou apenas uma das quatro partidas, somando quatro pontos até o momento.

O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, já aos 45+4′ (último lance), Castellanos subiu mais que todo mundo e cabeceou para o segundo pau. O zagueiro Romagnoli, em posição legal, aproveitou a má saída do goleiro Diego Costa para testar de cobertura, mandando no ângulo oposto.

O empate veio em uma jogada espetacular da equipe lusitana, contando com participação brasileira, aliás. Fábio Vieira deu enfiada para o brazuka Galeno, que cruzou rasteiro para trás. Eustáquio chegou batendo de primeira, rasteiro, igualando o marcador na capital da Itália, aos 21′.

Mas a Lazio acreditou até o fim e foi premiada por tal. O veterano Pedro, muito bem posicionado na área, recebeu grande lançamento de Isaksen e, aos 45+2′ da etapa complementar, anotou o gol que manteve os 100% dos Biancocelesti na Liga Europa.

Jogos da 4ª rodada da Liga Europa 2024/25

Quarta-feira (6/11)

Besiktas (TUR) 2×1 Malmo (SUE)

Quinta-feira (7/11)

Ludogorets (BUL) 1×2 Athletic Bilbao (ESP)

Union Berlin (ALE) 1×1 Roma (ITA)

FCSB (ROM) 2×0 Midtjylland (DIN)

Olympiacos (GRE) 1×1 Rangers (ESC)

Galatasaray (TUR) 3×2 Tottenham (ING)

Eintracht Frankfurt (ALE) 1×0 Slavia Praga (CZE)

Nice (FRA) 2×2 Twente (HOL)

Bodo/Glimt (NOR) 1×2 Qarabag (AZE)

Elfsborg (SUE) 1×1 Braga (POR)

Hoffenheim (ALE) 2 x 2 Lyon (FRA)

Lazio (ITA) 2 x 1 Porto (POR)

AZ (HOL) 3 x 1 Fenerbahçe (TUR)

Dínamo de Kiev (UCR) 0 x 4 Ferencváros (HUN)

Manchester United (ING) 2 x 0 PAOK (GRE)

Ajax (HOL) 5 x 0 M. Tel-Aviv (ISR)

Viktoria Plzen (CZE) 2 x 1 Real Sociedad (ESP)

Rigas FS (LET) 1 x 1 Anderlecht (BEL)

