Olympique de Marselha x Auxerre: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Francês 2024/25 estão de volta. Nesta sexta-feira (8), Olympique de Marselha e Auxerre se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Vélodrome, na partida de abertura da 11ª rodada da Ligue 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Olympique de Marselha

O time francês é o vice-líder do Campeonato Francês com 20 pontos, seis a menos que o PSG, líder da competição. Assim, a equipe quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para conquistar mais uma vitória e seguir na briga pelo topo da tabela.

Contudo, o Olympique terá três desfalques para o jogo desta sexta-feira. A principal baixa é o goleiro Rubén Blanco. Além dele, o centroavante Faris e o meia Valentín, também lesionados, completam a lista de ausências do time.

Como chega o Auxerre

Por outro lado, o Auxerre, que tem como principal objetivo seguir na elite do futebol francês, faz uma campanha regular até o momento. Isto porque a equipe é a 10ª colocada da Ligue 1, com 13 pontos, três a mais que o Saint-Étienne, que está na vaga do playoff de rebaixamento.

Por fim, o Auxerre também chega com três ausências para o jogo desta sexta-feira. O ponta Lasso, o volante Nathan e o lateral Paul, todos lesionados, desfalcam o time neste duelo no Vélodrome.

Olympique de Marselha x Auxerre

11ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 08/11/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Vélodrome, em Marselha (FRA).

Olympique de Marselha: Gerónimo Rulli; Quentin Merlin, Leonardo Balerdi, Derek Cornelius e Ulisses Garcia; Pierre Hojbjerg e Adrien Rabiot; Mason Greenwood, Amine Harit e Jonathan Rowe; Elye Wahi. Técnico: Roberto De Zerbi.

Auxerre: Leon; Diomande, Jubal e Osho; Hoever, Owusu, Danois e Mensah; Perrin e Traore; Aye. Técnico: Christophe Pélissier.

Árbitro: M. Bollengier (FRA).

VAR: Wilfried Bien (FRA).

Onde assistir: CazéTV (YouTube).

