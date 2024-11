Serginho tem lesão confirmada e será desfalque no Santos contra o Coritiba

O Santos terá um desfalque importante para o duelo contra o Coritiba, na próxima segunda-feira (11), pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. O meia Serginho foi diagnosticado com uma lesão no reto femoral da coxa direita e precisará de tratamento nos próximos dias.

Serginho vinha sendo peça importante na equipe comandada por Carille. No entanto, para contar com ele em definitivo, o Santos precisará desembolsar cerca de R$ 1,5 milhão ao Maringá. Ainda assim, dificilmente o meia atuará nos três jogos restantes da temporada.

No duelo com o Vila Nova, na rodada anterior, Serginho já havia saído durante o jogo para a entrada de Otero, que deve ser o titular em sua ausência. O Santos ainda realizará mais dois treinamentos antes da partida contra o Coritiba.

Confira o que precisa a equipe do Santos para subir

Todavia, para confirmar o retorno à Série A, o Santos precisa vencer o Coritiba. Em caso de empate, dependerá de que o Ceará não vença. No primeiro turno, jogando na Vila Belmiro, o Peixe goleou o Coritiba por 4 a 0.

