Palmeiras entra na reta final para definir patrocínios visando 2025

O Palmeiras terá novidades em seus patrocinadores para 2025. A empresa Sportingbet avançou as conversas para estampar o uniforme do Verdão, e as partes aguardam apenas a fase final de negociações para fechar a parceria.

Os responsáveis entendem que o processo não deve ser feito apressadamente para evitar problemas futuros. A proposta da casa de apostas foi de R$ 350 milhões fixos por três anos de contrato. A presidente Leila Pereira, que busca a reeleição, e o responsável pelo marketing, Everaldo Coelho, estão conduzindo a negociação pelo lado alviverde. Além disso, buscam também definir as demais as áreas comerciais como, barra, manga e costas da camisa.

Contudo, o Palmeiras deseja anunciar todos os acordos no prazo de um mês, ainda em novembro. A expectativa da diretoria é superar a meta de R$ 200 milhões em receitas com patrocinadores, incluindo o novo contrato com a Puma, transformando a camisa do Alviverde em uma das mais valiosas do Brasil.

Todavia, ainda sobre o Palmeiras, o clube terá, no dia 24 deste mês, a eleição para presidente. A atual mandatária, Leila Pereira, concorre contra Savério Orlandi, candidato da oposição.

