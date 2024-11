Corinthians se surpreende com pedido salarial de Luís Castro; confira os valores

O Corinthians ainda não encerrou a atual temporada, mas já pensa em 2025. O nome do técnico Luís Castro, ex-Botafogo, está sendo cotado para assumir o comando do Timão. No entanto, os valores pedidos pelo português assustam a diretoria.

Aliás, Luís Castro pede aproximadamente R$ 2 milhões por mês, um milhão a mais do que Ramón Díaz e sua comissão técnica recebem atualmente no Corinthians. Como o argentino não deve permanecer na próxima temporada, a diretoria do Parque São Jorge já procura novas opções.

Mesmo assim, o Corinthians tenta ao menos reduzir a pedida do técnico português e estuda sua contratação para o início de 2025. O planejamento atual é manter Ramón Díaz até o final de 2024. Em campo, o Timão busca afastar-se da zona de rebaixamento e garantir vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Luís Castro, por sua vez, está sem clube desde que deixou o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, em setembro deste ano. Antes disso, comandou o Botafogo nos anos de 2022 e 2023, deixando a equipe na liderança do Brasileirão para aceitar uma proposta na Arábia Saudita.

