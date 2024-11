Diretor diz que Zubeldía faz parte dos planos do São Paulo para 2025

O São Paulo, até aqui, não crava a permanência de Luis Zubeldía para 2025. Contudo, apenas uma ”enorme imprevisibilidade” deve tirar o treinador do Tricolor no ano que vem. De acordo com o diretor de futebol do Soberano, Carlos Belmonte, o argentino tem contrato por mais um ano e apenas uma mudança abrupta de rumo interromperá o trabalho.

“A gente viu muito essa conversa sobre Zubeldía sair ou Zubeldía não sair, mas aqui, internamente, sequer conversamos sobre isso. Temos feito reuniões sistemáticas com ele, quase que uma vez por semana, discutindo o planejamento para a temporada 2025. Até porque não temos uma quantidade de recursos grande, então, temos que trabalhar quem vai ficar, quem não vai, entender quem a gente precisa, quais posições, tudo isso ele tem feito. Eu não vejo nenhum movimento que possa tirar o Zubeldía daqui”, disse Belmonte, ao ”ge”.

“Nunca cravamos porque tem também o ponto de vista do treinador. Lá atrás ele teve uma proposta da seleção do Equador, não sabemos o que vai acontecer. Às vezes ele pode ter uma proposta e querer ir embora. O que posso dizer é: estamos muito felizes com o trabalho, o resultado no Brasileiro é o melhor dos últimos anos, competimos muito bem, apesar das eliminações nas copas. Estamos muito satisfeitos com ele, nossa relação é ótima, a relação do elenco com ele é ótima, do Zubeldia com o todo é ótima. Ao meu ver, a continuidade do Zubeldía é quase óbvia”, completou o diretor.

Zubeldía é praticamente nome certo em 2025

O entendimento interno é de que o treinador só não ficará no Tricolor em caso de uma catástrofe. Ou seja, o São Paulo cair de rendimento no Brasileiro e não se classificar para a Libertadores ou o próprio treinador desejar interromper o trabalho. Como acredita que nenhum dos dois cenários vá acontecer, a direção do Tricolor trabalha com a permanência. Assim, Zubeldía terá papel crucial na contratação de reforços, saídas e renovações de jogadores.

Contratado em abril, o técnico argentino levou o São Paulo às quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, com eliminações para Atlético-MG e Botafogo. Segundo o dirigente, o contrato prevê uma multa caso o treinador opte por deixar o Tricolor na próxima temporada.

