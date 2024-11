PSG sonha com a contratação de Gyokeres, um dos artilheiros da Champions

O Paris Saint-Germain planeja reforçar seu setor ofensivo para a sequência da temporada 2024/25. Nesse sentido, segue de olho em Viktor Gyökeres, do Sporting, grande sensação da atual edição da Champions League. De acordo com o jornal “L’Equipe”, o clube francês mantém conversas com o clube português para tentar selar, em breve, o negociação.

Cabe a Luis Campos, conselheiro esportivo do clube parisiense, seguir com o diálogo. Além disso, o dirigente também tenta a contratação de Geovany Quenda, revelação de 17 anos do Sporting, foi convocado por Portugal na Data-Fifa de setembro.

Dessa forma, o PSG está em contato com os agentes de Gyökeres, de 26 anos, porém o sueco tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O clube português exige o pagamento deste valor para liberar o atleta, que é um dos artilheiros da Champions com cinco gols, na janela de transferências de janeiro.

Por fim, segundo o “L’Equipe”, clubes como Manchester United, Manchester City, Bayern de Munique e Barcelona também estão na briga pelo atacante. Depois do hat-trick contra o Manchester City, o sueco chama ainda mais a atenção do mercado.

