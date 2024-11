Técnico do Tottenham analisa lesão de Richarlison: ‘De fora por tempo significativo’

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, participou de uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (8), e afirmou que Richarlison perderá um “tempo significativo” da temporada. Assim o comandante dos Spurs confirmou que o brasileiro tem uma lesão significativa no tendão, entretanto não estipulou um tempo exato de recuperação.

“Estou reticente em colocar (tempo) nisso, mas ele ficará fora por um tempo significativo. É uma lesão significativa no tendão. Nós só temos que continuar trazendo-o de volta e trabalhando com ele para fazê-lo subir, porque ele é um jogador importante”, disse o comandante.

O brasileiro entrou em campo no segundo tempo, aos 11 minutos, diante do Aston Villa, e ajudou os Spurs a ficarem com os três pontos. Ele deu a assistência para o segundo gol de Solanke. Contudo, deixou o gramado a oito minutos do fim com a mão na coxa esquerda.

Além disso, o atacante não esteve na lista de relacionados para o duelo do Tottenham com o Galatasaray, pela Liga Europa. Em campo, a equipe inglesa perdeu para o adversário turco por 3 a 2.

“Ele ficou muito decepcionado. Eu disse que na preparação, tentamos adotar uma abordagem diferente. Trabalhou muito duro em sua reabilitação, mas também em sua forma física geral. Ele realmente diminuiu em termos de condicionamento. Ele estava fazendo tudo certo, nós o ajudamos a voltar a jogar, não queríamos sobrecarregá-lo. E infelizmente ele machucou-se novamente”, explicou.

Por fim, o próximo compromisso do Tottenham será às 11h deste domingo, contra o Ipswich Town em partida da 11ª rodada da Premier League.

