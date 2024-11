Palmeiras precisa de feito que aconteceu uma única vez no Brasileirão por título

O Palmeiras sabe que é difícil, mas ainda sonha com a conquista do Campeonato Brasileiro. O Verdão viu o Botafogo abrir seis pontos na liderança e disparar rumo à taça nacional. Assim, para ficar com o título, o Alviverde precisa alcançar um feito que só aconteceu uma única vez na história dos pontos corridos.

Afinal, esta mesma diferença de pontos do líder para o segundo colocado foi tirada na edição de 2009. Curiosamente, com o Palmeiras envolvido na história. Naquela edição, o Verdão entrou na 33ª rodada na liderança, com 57 pontos. O Flamengo, por sua vez, estava em sexto, com 51. Assim, a chance de título dos cariocas era mínima.

Contudo, não só o Palmeiras, mas outros times que estavam no G4 tropeçaram em sequência e viram o Flamengo disparar. Com uma campanha muito ruim nas últimas seis rodadas, o Verdão só somou mais cinco pontos e terminou a edição de 2009 na quinta colocação. Já o Rubro-Negro ficou com o título.

Agora, o Alviverde precisa de um cenário parecido. Com 61 pontos, o Palmeiras viu o Botafogo chegar aos 67 na rodada passada. Agora, o time precisará de um aproveitamento quase perfeito e de tropeços da equipe carioca para conseguir o tricampeonato nacional.

Palmeiras busca arrancada

A arrancada pode começar nesta sexta-feira (8/11). O Palmeiras encara o Grêmio às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão. Além do duelo contra o Tricolor Gaúcho, o Verdão terá um embate direto com o Botafogo na 36ª rodada, que pode ser crucial na briga pelo título.

