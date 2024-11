Guardiola na Seleção Brasileira? Jornal levanta possibilidade

Já imaginou o técnico Pep Guardiola à frente da Seleção Brasileira? Pois bem, é a possibilidade que levantou o jornal “The Athletic”, que pertence ao “The New York Times”, em publicação nesta sexta-feira (8).

Segundo o site, a CBF já teria contatado o treinador, atualmente no Manchester City, para assumir o cargo visando a Copa do Mundo de 2026. A matéria foi ao ar dois dias depois da curiosa declaração do catalão após sua equipe levar de 4 a 1 para o Sporting (POR), pela Liga dos Campeões.

“Depois de um 4 a 1, eu já não sou mais opção para o Brasil (risos). Eu tenho mais do que nunca vontade de levantar a equipe e voltar ao nosso nível”, limitou-se (veja o vídeo abaixo).

Guardiola, aliás, já declarou que deseja comandar alguma seleção. Seu contrato com o Manchester City vai até o fim da atual temporada, com o técnico ainda sem definir seu futuro.

O The Athletic também recorda a negociação entre CBF e Guardiola em 2012, quando, à época, Mano Menezes deixou o cargo após maus resultados com a Amarelinha. O catalão, porém, optou por assumir o Bayern de Munique, onde ficou por três temporadas. Era seu primeiro trabalho após sua revolução no Barcelona.

Guardiola, considerado dos melhores treinadores da história do futebol, está no Manchester City desde 2016/17. Assim, já são nove anos à frente do clube, onde conquistou seis vezes a Premier League, uma vez a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, além de outros títulos menores.

