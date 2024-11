Exames confirmam lesão ligamentar de Mauro Icardi

O centroavante argentino Mauro Icardi deve ser baixa no Galatasaray pelo restante da temporada 2024/2025. Na vitória contra o Tottenham por 3 a 2, em Istambul pela Liga Europa, ele deixou o gramado aos 40 minutos do segundo tempo por conta de fortes dores no joelho direito.

Ao ajudar na marcação pressão do Gala, Icardi acabou pisando sem tanta firmeza com a perna direita e desabou no gramado, pedindo atendimento imediato. Assim, o belga Michy Batshuayi entrou para ser o companheiro de Victor Oshimen no ataque.

Nesta sexta-feira (8), Icardi se submeteu a exames que constataram o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Além disso, ele também rompeu o menisco, deixando seu quadro clínico mais complexo. A informação foi confirmada pelo clube da Turquia e pelo próprio Icardi, através das redes sociais.

Em postagem, Icardi se mostrou naturalmente frustrado com a situação. Entretanto, tentou mostrar uma dose de otimismo ao dizer que estaria fora por uns meses, mas “com um sorriso, trabalhando duro e querendo voltar melhor”. Ciente da gravidade da situação, o próprio avante de 31 anos antecipou que não deve voltar no atual biênio, desejando “uma temporada de êxitos e conquistas” aos companheiros e “a toda a família Galatasaray”.

Depois de uma passagem discreta pelo Paris Saint-Germain, o argentino se tornou referência ofensiva do Gala e angariou tanto atuações como números que alimentam a idolatria do torcedor. Desde setembro de 2022, ele fez 86 partidas com 60 gols, 21 assistências além do bicampeonato na liga turca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.