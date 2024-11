Ex revela outras traições de Plata, do Flamengo, e detalha descoberta: ‘Mesma flor’

Depois de revelar a suposta traição de Gonzalo Plata, do Flamengo, a modelo Fernanda Cardoso abriu o jogo sobre intimidades e planos do ex-casal. A bela detalhou um pouco mais sobre a descoberta da ‘pulada de cerca’ – versão confrontada pelo affair do equatoriano – e as trocas de interações com a Maiara. Além disso, ela garantiu que havia recebido propostas para morar junto com o atacante durante o relacionamento.

Fernanda estava com passagem comprada para o Rio de Janeiro quando descobriu o contato entre Plata e Maiara nas redes sociais. A modelo começou a desconfiar do possível caso entre os dois após “mentiras sobre horários” durante uma viagem do Flamengo para São Paulo, para encarar o Corinthians.

Gonzalo Plata e Fernanda Campos terminaram o relacionamento após discussões sobre infidelidade, mas de forma discreta. O assunto voltou à tona nesta semana quando o jogador do Flamengo se tornou notícia pelo novo romance, e a ex afirmou que Maiara havia aceitado o papel de amante durante o fim do namoro dos dois.

Gonzalo Plata e Fernanda

Após ter sua versão confrontada por Maiara, novo affair de Plata, Fernanda Campos decidiu abrir o jogo de vez sobre o fim da relação com o atacante. A modelo contou desde o momento em que desconfiou da traição ao contato que teve com a atual de Gonzalo.

“Quando ele começou a seguir a Maiara, após um jogo do Flamengo contra o Corinthians, aqui em São Paulo, eu o confrontei e ele assumiu que tinha seguido. Eu estava desconfiada que ele saiu nos dias anteriores porque ele mentiu muito horários para mim. Eu tinha uma passagem para ir encontrá-lo na terça após ele ter começado a segui-la e eu cancelei”, e prosseguiu:









“Então, ele me mandou mensagem perguntando se parasse de segui-la e a bloqueasse eu ia. Confirmei que sim.Comprei outro voo para o dia seguinte, tava chovendo muito e todos os voos foram cancelados. Ele então me ligou por vídeo e me mostrou um buquê de flores que tinha comprado pra mim”.

“E adivinha quem postou um buquê de flores também? A Maiara. Aí eu já desconfiei. Quando eu cheguei no Rio, falei com a minha psicóloga sobre as flores do mesmo lugar, ela me aconselhou a não confrontá-lo. Mas quando olhei para o celular dele, tinha mensagem dela. Então, o confrontei, comecei a brigar e ele admitiu que tinha mandado flores para ela no mesmo dia”.

Contato com Maiara

Fernanda reafirmou a versão que a atual sabia que Gonzalo estava em um relacionamento quando se conheceram. Maiara disse em seus stories que sequer o conhecia pessoalmente no momento do contato da modelo, mas que o confrontou sobre o tema e ele confirmou que estava solteiro.

“Estavam na igreja juntos, ela sabia que ele estava comigo e agora ela está dizendo que eu sou louca? Mas ela sabia sim, porque eu avisei. Mas ela preferiu ignorar e continuar saindo com ele. E ela ainda me chama de maluca? Tenho áudios dele falando que a casa dele também era minha, tenho fotos com ele e com a mãe dele. Tenho tudo”.

Outras traições

A modelo contou, ainda, que Maiara não foi a única amante de Plata durante o relacionamento dos dois: “Começaram a surgir mensagens de meninas no celular dele, enquanto ele falava que queria casar comigo. Ele queria que eu fosse morar com ele. Eu ia relevando. Eu não quis deixar meu apartamento porque eu não estava confiando 100% nesse relacionamento”, concluiu.

