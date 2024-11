Jogo entre Avaí e Mirassol pela Série B é adiado; veja nova data e horário

O confronto entre Avaí e Mirassol, pela 36ª rodada da Série B, teve que ser adiado pela CBF. Afinal, o clube paulista teve seu voo adiado no Aeroporto de Congonhas, em virtude das fortes chuvas. O duelo decisivo, então, acontecerá no domingo, às 19h (de Brasília), na Ressacada, em Santa Catarina.

Antes disso, o duelo aconteceria neste sábado, às 17h (de Brasília). Vale lembrar que o Leão paulista pode confirmar o acesso à primeira divisão nesta rodada. Para isso, precisa ficar com os três pontos e torcer por um tropeço do Ceará, atual quinto colocado, para o Botafogo-SP.

A delegação saiu do aeroporto de São José do Rio Preto, a 25 minutos de Mirassol, e fez conexão em São Paulo, antes de seguir para o destino principal.

No entanto, os jogadores chegaram a entrar na aeronave em direção à Santa Catarina, porém não voaram em virtude do mau tempo. Nesse sentido, o voo aconteceu somente na manhã desta sexta-feira, mais de 16 horas depois do previsto.

Confira a nota do Mirassol

“O Mirassol Futebol Clube informa que, devido a vários atrasos de voos ocorridos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a delegação que saiu do Centro de Treinamento na tarde de quinta-feira (07/11) precisou passar a noite na capital paulista. O voo que levaria a equipe de São Paulo para Florianópolis estava previsto para às 19h da quinta-feira, mas foi sendo reprogramado diversas vezes, até que, após mais de 3 horas de atraso, os atletas conseguiram embarcar.

No entanto, depois de mais de 45 minutos dentro da aeronave, as operações do aeroporto foram encerradas, às 23h, e o voo foi cancelado. Fomos informados, na manhã de hoje, sexta-feira, que toda a delegação foi realocada em um voo previsto para decolar às 10h10, de Congonhas para Florianópolis. O embarque, contudo, foi iniciado às 11h.