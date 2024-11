Filho de Messi vai disputar torneio na cidade natal do pai

Um dos filhos de Messi, Thiago, sinaliza que seu desejo é seguir os passos do argentino no futebol. Afinal, a criança de 11 anos, a cria mais velha do atacante, já integra as categorias de base do seu atual clube, o Inter Miami. O time norte-americano, aliás, vai permitir que ele passe por sua situação curiosa no fim do mês.

Isso porque Thiago vai visitar as suas raizes e do seu pai, na Argentina. Até porque a criança vai disputar um torneio com o Inter Miami em Rosário entre os dias 25 e 29 de novembro. A informação é do jornal local “Informaccoón Regional”.

O campeonato em questão é a “Newell’s Cup”, organizado pelo Newell’s Old Boys. No caso, o clube do coração de Messi e onde iniciou sua trajetória no futebol.

O Inter Miami será o único time de fora da América do Sul que recebeu o convite para disputar o torneio. A decisão por chamar o clube estadunidense ocorreu pela conexão com Lionel Messi, assim como o Newell’s Old Boys. Outros participantes tiveram que passar por fases de classificação.

Confira as equipes participantes

. Newel’s Old Boys, da Argentina

. Inter Miami, dos Estados Unidos

. Peñarol, do Uruguai

. Universitario, do Peru

. Montevideo City Torque, do Uruguai

. Colón, da Argentina

. Estudiantes de Río Curto, da Argentina

Filhos de Messi e Suárez reeditam dupla dos pais

A parceria entre Luis Suárez e o craque argentino não se limita entre eles. Afinal, seus filhos também se entendem dentro de campo, já que Thiago Messi e Benjamín atuam juntos na base do Inter Miami.

Há um entrosamento entre eles desde a época que os pais atuavam juntos pelo Barcelona. As crianças também integravam as categorias inferiores do clube espanhol.

Em abril deste ano, já no Inter Miami, uma jogada entre Thiago e Benjamín viralizou nas redes sociais pela reedição da parceria entre seus pais. O filho de Messi foi até a linha de fundo e cruzou para a cria de Suárez marcar, mas ele chutou fraco e o goleiro defendeu.

Os outros dois filhos de Messi, Matteo e Ciro, também integram a base do Inter Miami.

