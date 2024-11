Real Madrid x Osasuna: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25 neste sábado (9). Real Madrid e Osasuna se enfrentam às 10h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 13ª rodada da La Liga. O clube merengue precisa do resultado positivo para espantar má fase diante de um adversário que faz bom início de temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid não vive um bom momento na temporada e precisa, em casa, dar uma resposta para seus torcedores. Isto porque o clube vem de duras derrotas para o Barcelona, no Campeonato Espanhol, e para o Milan, na Champions. Além disso, os merengues viram o Barcelona abrir seis pontos de vantagem na liderança da La Liga e precisam se recuperar na competição.

A boa notícia é que o técnico Carlo Ancelotti não terá desfalques de última hora para o jogo deste sábado. Assim, a única alteração na equipe em relação ao time que perdeu para o Milan, na Champions, deve ser a entrada de Camavinga no meio de campo, na vaga de Luka Modric.

No entanto, Courtois, Carvajal, Tchouaméni e Alaba seguem como desfalques por motivos de lesão.

Como chega o Osasuna

Por outro lado, o Osasuna faz um grande início de temporada e surpreende nesta fase inicial do Campeonato Espanhol. A equipe está na 5ª posição, com 21 pontos, três a menos que o vice-líder Real Madrid. Além disso, o Osasuna tem a mesma pontuação do Villarreal, em 4º, posição que abre zona de classificação para a próxima edição da Champions.

Para o jogo deste sábado, a boa notícia é que o técnico Vicente Moreno não terá desfalques. Ao mesmo tempo, o atacante Ante Budimir, autor de 6 gols na competição, está confirmado entre os titulares.

Real Madrid x Osasuna

13ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 09/11/2024, às 10h (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vini Jr, Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Osasuna: Herrera; Areso, Catena, E. Boyomo, Cruz; Oroz, Torró, Moncayola; Peña, Budimir, Zaragoza. Técnico: Vicente Moreno.

Árbitro: Mario Melero López (ESP).

VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez (ESP).

