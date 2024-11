Sem 10? Vasco fará mudança no meio-campo contra o Fortaleza

Sem poder contar com Payet, lesionado, e com Coutinho longe dos 100% de condição física, o técnico Rafael Paiva deverá usar da criatividade para escalar o Vasco. Sem os dois ‘camisas 10’ de origem, o suíço Maxime Domínguez deve ganhar oportunidade no time titular neste sábado (9), contra o Fortaleza, pela 33ª rodada do Brasileirão.

No encerramento da preparação para o duelo, em atividade nesta sexta-feira (8) no CT Moacyr Barbosa, o jogador surgiu como possibilidade para o setor. Até o momento, Maxime atuou pelo Vasco apenas como meia direita; nunca como armador. Segundo o portal “ge”, Galdames também surge como opção para a posição. Coutinho começará no banco, enquanto Payet segue no Rio de Janeiro para tratar de lesão.

Assim, espera-se um time com mais combatividade no meio-campo para o difícil duelo em Fortaleza. Afinal, trata-se do melhor mandante do Brasileirão e também do time de menor posse média (42,63%) dentre os 20 times. Em terceiro e praticamente garantido na próxima Libertadores, isso demonstra o quão letal é o time do técnico Juan Pablo Vojvoda. Paiva recebeu críticas pela escalação de Jean David contra o Botafogo, na última terça (5), com o Cruz-Maltino sendo atropelado pelo rival no Nilton Santos.

Além de Maxime, outro que deverá voltar aos titulares é Maicon. O zagueiro João Victor, expulso contra o rival carioca, cumprirá suspensão automática, reabrindo espaço para o retorno do camisa 4.

Assim, a provável escalação do Vasco para este sábado é, ainda de acordo com o portal: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Maxime Dominguez (Galdames), Puma Rodríguez e Emerson Rodríguez; Vegetti.

