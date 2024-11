Juventus x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

A 12ª rodada do Campeonato Italiano tem sequência neste sábado (9) com mais três partidas. Uma delas é um grande clássico e com direito a longa invencibilidade no Calcio: Juventus x Torino. A bola rola no Allianz Stadium às 16h45 (de Brasília), com a Juve buscando se encontrar de vez sob o comando de Thiago Motta e, assim, ampliar a sequência de 20 jogos sem perder para o rival. Já o Torino vem de péssima sequência: perdeu seis de seus últimos sete compromissos na temporada.

Como chega a Juventus

Apesar de fazer uma boa partida contra o Lille (FRA), no meio de semana, pela Champions League, a Juventus não conseguiu sair da França com os três pontos na bagagem. De toda forma, a equipe vem de vitória na Serie A, após triunfar por 2 a 0 contra a Udinese, também fora de casa.

O principal problema do técnico ítalo-brasileiro é exatamente em seus domínios. Afinal, a Velha Senhora venceu somente um de seus últimos cinco jogos no Allianz. Foi contra a Lazio, pela décima rodada, no dia 19 de outubro. Apesar de ainda não ter perdido em casa pela liga, tem apenas a oitava melhor campanha como mandante.

Para este jogo, a Juve terá o retorno do brasileiro Danilo, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Lille. Douglas Luiz segue como opção no banco. A Juventus não perde para o Torino desde 2015, ou seja; há 20 partidas, com 15 vitórias da Juve no período.

Como chega o Torino

Além deste gigantesco jejum contra os grandes rivais, o Torino não vem de boa fase na temporada. Eliminado da Copa Itália logo na terceira fase (para o Empoli) venceu apenas um de seus últimos sete jogos, perdendo os outros seis.

Assim, apesar do bom início (seis jogos sem perder), a batata do técnico Paolo Vanoli começa a assar nos Toros. A má fase coincide com a contusão do atacante Zapata, artilheiro da equipe em 2023/24 (12 gols). Ele está fora da temporada por conta de uma grave lesão no joelho, aliás.

Há, porém, a expectativa pelo retorno do volante Ivan Ilic, recuperado de lesão no tendão de aquiles. Ele atuou por 27 minutos contra a Fiorentina, em derrota por 1 a 0, e tem a possibilidade de voltar a começar jogando, segundo a imprensa europeia.

Juventus x Torino

12ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 9/11/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu e Cambiasso; Locatelli, Thuram, Chico Conceição, Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

Torino: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan e Coco; Pedersen, Tameze (Ilic), Ricci e Sosa; Vlasic, Adams e Sanabria. Técnico: Paolo Vanoli

Árbitro: Simone Sozza (ITA)

Auxiliares: Davide Imperiale (ITA) e Christian Rossi (ITA)

VAR: Valerio Marini (ITA)

Onde assistir: Disney+

