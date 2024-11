Francês: Olympique é surpreendido em casa e perde para o Auxerre

Os torcedores do Olympique de Marselha saíram do estádio Vélodrome nada satisfeitos nesta sexta-feira (8), na partida de abertura da 11ª rodada do Campeonato Francês. Isto porque o atual vice-líder da Ligue 1 foi atropelado pelo Auxerre, que venceu os donos da casa por 3 a 1, com gols de Sinayoko, Perrin e Traorè, todos marcados ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Greenwood, de pênalti, diminuiu para os donos da casa.

Dessa maneira, o Olympique chegou à segunda derrota nas últimas três rodadas da Ligue 1 e pode se distanciar ainda mais da briga pelo título. O time de Marselha segue com 20 pontos, seis a menos que o líder PSG. Contudo, o Paris Saint-Germain entra em campo neste sábado (9), contra o Angers e pode ampliar a vantagem para nove pontos.

Além disso, a equipe ainda pode perder ao menos duas posições na tabela.

Por outro lado, o Auxerre manteve a grande fase na competição e já começa a pensar na parte de cima da tabela. A equipe chegou aos 16 pontos e subiu para a 6ª posição, na zona de classificação para as próximas competições europeias. Além disso, este é o terceiro jogo consecutivo de invencibilidade do Auxerre no Campeonato Francês.

O jogo

O Auxerre fez um grande primeiro tempo e levou a vantagem de 3 a 0 para o vestiário. Após abrir o placar com Sinayoko logo aos 10 minutos, o time teve tranquilidade para se defender e explorar os contra-ataques. Assim, Perrin e Traorè também balançaram a rede e o Olympique de Marselha foi para o vestiário sob fortes vaias de seus torcedores.

Na volta do intervalo, o Olympique fez alterações na equipe para buscar o empate, mas foi novamente o Auxerre quem levou perigo. Logo na primeira oportunidade, os visitantes acertaram o travessão e quase transformaram a vitória em goleada. Contudo, os donos da casa conseguiram diminuir o placar com Greenwood, de pênalti, e voltaram a dar expectativas para os torcedores.

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (8/11)

Olympique de Marselha 1×3 Auxerre

Sábado (9/11)

Strasbourg x Monaco – 13h

Lens x Nantes – 15h

Angers x PSG – 17h

Domingo (10/11)

Nice x Lille – 11h

Le Havre x Reims – 13h

Rennes x Toulouse – 13h

Montpellier x Brest – 13h

Lyon x Saint-Étienne – 16h45

*Horários de Brasília.

