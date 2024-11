Liverpool x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25 neste sábado (9). Liverpool e Aston Villa se enfrentam às 17h (de Brasília), em Anfield Road, em partida válida pela 11ª rodada da competição. Os Reds dependem apenas de suas forças para seguir na liderança isolada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Rodri vence Bola de Ouro com pequena vantagem sobre Vini Jr

Como chega o Liverpool

Líder isolado da Premier League e um dos favoritos ao título, o Liverpool faz um grande início de temporada e está embalado sob o comando do técnico Arne Slot, que chegou para substituir o cargo deixado por Klopp. Além disso, os Reds também lideram a fase de liga da Champions, com 100% de aproveitamento na principal competição de clubes do planeta, e vêm de uma grande vitória por 4 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, com direito a hat-trick de Luis Díaz.

O Liverpool lidera a Premier League com 25 pontos, dois de vantagem para o vice-líder City, que também entra em campo neste sábado.

Além disso, a boa notícia é que o técnico Arne Slot não terá nenhum desfalque de última hora para o jogo contra os Villas. Contudo, Alisson, Harvey Elliott, Federico Chiesa e Diogo Jota, lesionados, seguem no departamento médico do clube.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o Aston Villa é outra grata surpresa neste início de temporada, mas vem de um resultado negativo. Isto porque os Villans perderam para o modesto Club Brugge no último compromisso, pela fase de liga da Champions, e perderam a invencibilidade na competição.

Já na Premier League, o Aston Villa é o 6º colocado, com 18 pontos, mas venceu apenas uma das últimas cinco partidas no Campeonato Inglês. Contudo, um resultado positivo diante dos líderes pode colocar a equipe na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Por fim, o técnico Unai Emery segue sem poder contar com Ross Barkley e Matty Cash, enquanto Mings deve ser opção no banco de reservas, por estar em recuperação física após lesão.

Liverpool x Aston Villa

11ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 09/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot.

Aston Villa: Martinez; Konsa, Torres, Diogo Carlos, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Árbitro: David Coote (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.