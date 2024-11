Fortaleza x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Reta final de Brasileirão-2024 na área e o sabadão (9) está recheado! Um dos sete jogos que acontecem neste dia pela 33ª rodada é entre Fortaleza e Vasco, na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília).

O Laion, terceiro colocado, quer uma última tentativa de arrancada para sonhar com o título brasileiro. Atualmente, se vê a sete pontos (60 a 67) de distância do líder Botafogo. Já o Vasco, nono colocado, visa ampliar suas chances de ir para a Libertadores-2025.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Guardiola na Seleção Brasileira? Jornal levanta possibilidade

Como chega o Fortaleza

Melhor nordestino da história dos pontos corridos e invicto como mandante. Essas são as principais credenciais do Fortaleza, terceiro colocado do Brasileirão sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. A equipe do argentino volta à Arena Castelão após sequência de dois jogos fora de casa, onde conquistou quatro pontos diante Palmeiras (empate) e Juventude (vitória), aliás.

Em casa, a equipe tem disparado o melhor retrospecto dentre os 20 times do Brasileirão. Afinal, são 40 pontos em 48 disputados – 83,3% de aproveitamento, distribuídos em 12 vitórias e quatro empates em 16 jogos.

Para o compromisso diante o Vasco, Vojvoda não terá novos desfalques. Por outro lado, poderá contar com Lucas Sasha, recuperado de um edema na panturrilha direita. Esta lesão o tirou dos últimos sete jogos do Leão na temporada. Cardona, Machuca, Kauan e Pedro Augusto estão machucados e seguem, assim, fora de ação.

Como chega o Vasco

O Vasco vem de uma dura derrota no clássico com o Botafogo, por 3 a 0, onde não viu a cor da bola. Além disso, perdeu João Victor, expulso ainda no primeiro tempo. Dessa forma, o zagueiro é desfalque para enfrentar o Fortaleza no Castelão, com a defesa provavelmente sendo formada por Maicon e Léo.

Payet também é baixa na equipe, já que sentiu um incômodo na coxa esquerda e passará por exames, seguindo no Rio de Janeiro. Assim, ele não viajou à capital cearense; ao contrário de Philippe Coutinho.

Fora dos últimos dois jogos por “controle de carga”, o meia está, enfim, de volta à lista de relacionados do técnico Rafael Paiva. Mas quem deve começar jogando no setor é Maxime Dominguez. Outro retorno é o de Emerson Rodríguez, fora do clássico com o Botafogo como punição por faltar a um treino. Ele deve retomar a vaga na ponta esquerda, ocupada por Jean David no jogo do Nilton Santos.

Outra boa notícia é o retorno de Paulinho aos relacionados. O volante, fora de ação desde janeiro por rompimento ligamentar no joelho direito, viajou com a delegação a Fortaleza, visando se readaptar a viagens, treinos e ambientes pré-jogo.

FORTALEZA x VASCO

33ª Rodada do Brasileirão-2024

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: sábado, 9/11/2024, às 19h (de Brasília)

FORTALEZA: João Ricardo; Britez, Kuscevic e Titi; Rossetto, Hércules, Emmanuel Martínez e Mancuso; Marinho, Moisés e Juan Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Maxime Dominguez (Galdames); Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.