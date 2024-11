CRB x Goiás, pela Série B: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Goiás medem forças neste sábado (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 36ª rodada. Enquanto os anfitriões buscam aproveitar o incentivo da torcida para somar três pontos fundamentais na briga contra o rebaixamento, os visitantes lutam para voltar à Primeira Divisão.

O Galo de Alagoas ocupa a 16ª posição, com 39 pontos, à frente somente das equipes que estão na zona da degola — Ponte Preta (38), Ituano (34), Brusque (33) e Guarani (31). O Esmeraldino, por sua vez, aparece em sexto na tabela, com 54 pontos, cinco atrás do Sport, que fecha o pelotão de acesso.

Onde assistir

A partida terá transmissão dos canais Band, Premiere e GOAT.

Como chega o CRB

Em situação perigosa na tabela, o CRB busca manter o embalo da vitória sobre o Ituano na rodada anterior e sabe que não pode desperdiçar a chance de pontuar como mandante nesta reta final de campeonato. Para o compromisso na capital alagoana, o técnico Hélio dos Anjos terá muitos desfalques entre os titulares. A saber, Anselmo Ramon, Ryan, Kleiton e Darlison estão suspensos. O meia Gegê volta ao time.

Como chega o Goiás

O Goiás vive grande momento na competição, já que venceu suas últimas quatro partidas. Diante do time alagoano, fora de casa, porém, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Dieguinho, que segue no departamento médico, e Rildo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, conta o retorno de Diego Caito para a lateral direita. Jhon Vásquez e Paulo Baya são as opções para o ataque.

CRB X GOIÁS

Série B-2024 – 36ª rodada

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Data e horário: 9/11/2024, às 17h (de Brasília)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Luís Segovia, Saimon e Matheus Ribeiro (Willian Formiga); Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Getúlio. Técnico: Hélio dos Anjos

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Breno Herculano e Jhon Vásquez (Paulo Baya). Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)



