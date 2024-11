Cruzeiro renova patrocínio máster por valor recorde na história do clube

O Cruzeiro anunciou a renovação do contrato com sua patrocinadora máster, a Betfair, até dezembro de 2026. O novo acordo estabelece um valor histórico para o clube mineiro.

O valor fixo do contrato é de 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 43 milhões na cotação atual). A Raposa, contudo, pode aumentar essa quantia em até 3,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões) caso atinja metas estabelecidas em contrato.

Dessa forma, o Cruzeiro pode garantir um total de até R$ 63 milhões. A cotação do dólar, já considerada no acordo, pode elevar o valor total do contrato caso haja variações positivas.

Para se ter uma ideia, o clube já havia recebido cerca de R$ 25 milhões por temporada nas duas primeiras temporadas de parceria com a Betfair (2023 e 2024).

