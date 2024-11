Boavista, do Rio de Janeiro, anuncia SAF, técnico e novo escudo

O Boavista inicia uma nova fase em sua história. No evento realizado na Barra da Tijuca, o clube apresentou algumas novidades para a próxima temporada, entre elas o técnico Cláudio Zanardi e um novo escudo. No entanto, os torcedores do Verdão de Saquarema não gostaram da alteração do escudo. Ele traz listras verticais em verde e branco, nas cores do clube, e as iniciais BSC. A retirada da árvore foi a principal causa de reclamações.

A diretoria justificou a mudança como uma forma de garantir que o novo escudo seja visualizado em todos os ambientes. Os torcedores direcionaram diversos comentários à alteração na página do clube. O escudo anterior do Boavista era de 2004, e apresentava o cedro-do-líbano, uma homenagem ao primeiro patrocinador do clube, que era libanês.

A diretoria executiva de futebol do Boavista segue, portanto, sob o comando de Diego Cope. Ele chegou ao clube em novembro de 2023 e ficou responsável por estabelecer as bases do “novo Boavista” em tempos de SAF. O presidente João Paulo Magalhães se afastou do cargo no Boavista. Ele será candidato à presidência do Botafogo, substituindo Durcesio Mello, atual presidente da SAF do Glorioso.

Na próxima temporada, o Boavista disputará a Copa São Paulo de Juniores, o Campeonato Carioca da Série A e o Campeonato Brasileiro da Série. Além disso, o clube buscará uma vaga na Copa do Brasil. O grupo brasileiro Arte Bola assumirá a administração do Verdão, substituindo os portugueses que haviam iniciado o processo de aquisição da SAF do Boavista, mas deixaram o comando após o Carioca deste ano.

