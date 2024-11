Com Philippe Coutinho, Vasco desembarca na capital cearense para jogo contra o Fortaleza

O Vasco desembarcou na noite desta sexta-feira (8), na capital cearense, onde encara o Fortaleza, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será neste sábado (9), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Philippe Coutinho retorna ao time após ser desfalque nas últimas rodadas – diante de Bahia e Botafogo – por conta de fadiga muscular. Por outro lado, Payet é desfalque contra o Leão do Pici. Confira como foi a viagem do Cruz-Maltino!

Espera-se, portanto, a presença de grande público na Arena Castelão. Afinal, o Fortaleza anunciou que 35 mil torcedores estão confirmados para o duelo contra os cariocas.

