Mano Menezes lamenta ausências no Fluminense em derrota para o Internacional

O Fluminense foi ao Beira-Rio nesta sexta-feira (08) enfrentar o Internacional, na abertura da 33ª rodada da Série A, e perdeu por 2 a 0. O atacante Borré e o volante Bruno Henrique marcaram os gols da vitória colorada, que chegou ao G4.

Aliás, com o resultado, o Fluminense permanece na 14ª posição, com 37 pontos, mesma pontuação do Bragantino, que está logo abaixo. Enquanto isso, o Athletico, que abre a zona de rebaixamento, tem 34 pontos. Todos ainda jogarão na rodada. Mano Menezes lamentou a derrota e os desfalques, incluindo Paulo Henrique Ganso.

“Todos sentem a ausência de cinco titulares absolutos. Nós, certamente, sentimos isso, ainda mais quando o adversário tem a melhor campanha do returno e tem jogado bem contra todo mundo. Se não me engano, eles chegaram a 14 jogos sem perder. Fora isso, é claro que poderíamos ter feito melhor em qualquer escolha”, comentou o técnico do Fluminense na coletiva.

Todavia, no final, perguntaram ao técnico se o Fluminense precisa de motivação para escapar de vez da briga contra o rebaixamento. O próximo jogo será contra o Fortaleza, no dia 22, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã.

“Temos todas as motivações do mundo. Quem está no Fluminense não precisa de motivação extra para nada. Quem não tem motivação não pode estar aqui. Esse não é o caso, pois os jogadores estão trabalhando para isso. Aproveitemos bem as duas semanas que temos pela frente e nos preparar para vencer a primeira partida em casa, que sempre é o que precisamos fazer. Não dá para vencer dois jogos de uma vez, não dá para vencer três jogos; temos que vencer o próximo. Não podemos adiar essa questão de vencer”, resumiu e finalizou Mano Menezes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.