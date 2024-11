Fifa abre negociações para exibição da Copa do Mundo feminina

A Fifa iniciou as negociações para a venda dos direitos de transmissão da Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Empresas como a Globo e a Livemode receberam o convite para a realização de propostas. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

Os interessados podem enviar seus projetos até 10 de dezembro. A expectativa é que, em janeiro de 2025, a Fifa já tenha anunciado as propostas vencedoras.

A Globo, que transmite a competição desde 2019, deseja a manutenção dos direitos de transmissão por se tratar de um evento mundial que vai ocorrer no Brasil. Inclusive, será a primeira vez que um país sul-americano sedia a Copa do Mundo feminina, que terá novo formato, agora com 32 seleções.

Na edição de 2023, a Globo atingiu mais de 63 milhões de pessoas por meio da competição, realizada na Nova Zelândia e na Austrália. O Brasil, porém, acabou eliminado ainda na primeira fase.

