Chelsea x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (10), às 13h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo ocorre no estádio Stamford Bridge, no oeste de Londres, na inglaterra. O clássico aumentou em rivalidade nos últimos 20 anos, com a ascensão dos Blues, que subiram de patamar no país e no continente. Ambas as equipes somam 18 pontos e começaram a rodada na quarta e quinta posição, respectivamente, por critérios de desempate.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Chelsea

Os Blues têm mostrado bom desempenho neste início de temporada. Durante a semana, inclusive, golearam o Noah, da Armênia, por 8 a 0 na Conference League.

Ademais, o técnico Enzo Maresca poderá enfrentar dificuldades para definir a escalação do Chelsea. Cole Palmer está lesionado após o confronto contra o Manchester United e, desse modo, ainda não tem presença confirmada. Omari Kellyman e Jadon Sancho, por fim, também estão no departamento médico e devem desfalcar o time.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, os Gunners chegam ao confronto após uma derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão, o que os colocou na 12ª posição da Champions League, com sete pontos.

Riccardo Calafiori e Takehiro Tomiyasu, afinal, continuam fora, o que também enfraquece o Arsenal. Já Raheem Sterling, vinculado ao Chelsea, não poderá participar da partida. Declan Rice inegavelmente é dúvida, enquanto Kai Havertz provavelmente será poupado, abrindo espaço para que Gabriel Jesus assuma a titularidade no ataque.

CHELSEA X ARSENAL

Campeonato Ingês – 11ª Rodada

Data e horário: 09/11/2024

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

CHELSEA: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill e James; Caicedo, Lavia, Madueke, Nikunku e João Felix; Jackson.Técnico:Enzo Maresca

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Odegaard, Partey e Rice; Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring

VAR: Paul Tierney