Nottingham Forest x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Surpresa positiva da Premier League até o momento, o Nottingham Forest recebe o Newcastle neste domingo (10), às 11 horas (de Brasília), pela 11ª rodada da competição. Vindo de três vitórias consecutivas e de um outubro invicto, a equipe do centro-leste do país (Midlands Orientais) vive seu melhor momento na primeira divisão inglesa em anos. O Newcastle, após momentos de baixa, vem de vitórias sobre o Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa, e sobre o Arsenal, no campeonato inglês.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Nottingham Forest

Nuno Espírito Santo inegavelmente demonstrou grande satisfação após o Nottingham Forest conquistar os prêmios mensais da Premier League em outubro, celebrando o ótimo início de temporada da equipe. O treinador e o atacante Chris Wood foram premiados como Técnico e Jogador do Mês. No mês de outubro, em suma, o Forest venceu o Crystal Palace e o Leicester City, seus rivais, além de ter garantido um ponto contra o Chelsea. Por fim, eles começaram novembro com uma vitória de 3 a 0 sobre o West Ham.

Apesar disso, o técnico do Forest destacou que o sucesso da equipe vai além de duas pessoas: “Estou muito orgulhoso do que temos feito. Todos nós – do dono aos funcionários no centro de treinamento. Todos têm trabalhado muito, e é bom receber esse reconhecimento. Eu vejo isso como um esforço coletivo do clube”.

Como chega o Newcastle

Enquanto isso, Eddie Howe também elogiou um de seus jogadores do Newcastle depois que Lewis Hall foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra para os próximos jogos da Nations League. Ademais, Hall tem se destacado nesta temporada com os Magpies, sendo que suas 11 assistências de cruzamento e 15 chances criadas só foram superadas por Anthony Gordon (15 assistências e 20 chances) na Premier League pelo Newcastle.

Howe, em resumo, expressou sua alegria pela convocação do jovem de 20 anos, mas acredita que Hall ainda tem muito a crescer ao longo da temporada: “Estou muito contente por ele. Ele teve um início de temporada realmente bom, mostrando consistência e atuações maduras. Ainda há muito por vir. Ele está evoluindo a cada semana, adicionando novas camadas ao seu jogo. É uma conquista fantástica para alguém tão jovem, e estamos felizes por ele.”

NOTTINGHAM FOREST X NEWCASTLE

Campeonato Inglês – 11ª Rodada

Data e horário: 10/11/2024

Local: City Ground, em Nottingham

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Moreno; Domínguez e Yates; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

NEWCASTLE: Técnico: Eddie Howe

Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: Tim Robinson