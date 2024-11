Bayern vence St Pauli com golaço de Musiala; Dortmund perde para o Mainz

O Bayern de Munique venceu mais uma no Campeonato Alemão. Neste sábado (9), a equipe bávara contou com um golaço do jovem Musiala para bater o St Pauli, fora de casa, por 1 a 0, pela décima rodada da Bundesliga.

Com o resultado, o Bayern chegou a 26 pontos e se mantém na liderança, com oito vitórias e dois empates. Já o St Pauli está na modesta 15ª colocação, com apenas oito.

O gol de Musiala saiu aos 22 minutos de jogo. Ele roubou bola na intermediária ofensiva e soltou uma bomba de longe. Ela ainda pegou no travessão e entrou. Uma pintura. Os bávaros tiveram outras chances de ampliar o marcador, mas saíram com a vitória magra.

Dortmund perde fora de casa

O Borussia Dortmund foi derrotado neste sábado pelo Mainz, fora de casa, por 3 a 1. A equipe teve Emre Can expulso logo aos 26 minutos, o que prejudicou o andamento da partida para os aurinegros.

Assim, Lee Jae-Sung abriu o placar para time da casa. Guirassy ainda empatou para o Dortmund, de pênalti. No entanto, Burkardt recolocou o Mainz em vantagem. Na etapa final, Nobel anotou o terceiro e deu números finais.

