Milan leva gol no fim e só empata com o Cagliari pelo Italiano

O Milan desperdiçou grande chance de encostar no pelotão de cima do Campeonato Italiano. Afinal, neste sábado (9), o Rossonero levou um gol no fim e empatou em 3 a 3 com o Cagliari, fora de casa. Rafael Leão (2) e Abraham anotaram os gols dos milaneses, enquanto Zortea e Zappa (2) fizeram para o time da casa.

O resultado mantém o Milan na sétima colocação, agora com 18 pontos, mais longe dos seis primeiros do Calcio. O Cagliari, contudo, está em 16º, com dez.

O jogo mal havia começado e o Cagliari abriu o placar com Zortea, aproveitando cobrança de escanteio. As bolas aéreas foram os maiores problemas do Milan durante todo o jogo. Toda bola lançada na área deixava os torcedores enlouquecidos.

LEIA TAMBÉM: Bayern vence St Pauli com golaço de Musiala; Dortmund perde para o Mainz

No ataque, contudo, Rafael Leão estava inspirado. Aos 14, ele foi acionado por Reijnders e tocou por cima de Sherri para deixar tudo igual. O atacante português apareceu novamente aos 39, quando recebeu passe de Fofana, driblou o goleiro e virou o placar. O Cagliari teve dois gols anulados por impedimento. O primeiro com Piccoli e o segundo com Viola, que estava em posição irregular e tocou na bola quase em cima da linha, tirando o empate de Zappa.

Zappa volta bem e marca dois no Milan

Na volta do intervalo, contudo, o próprio Zappa marcou o gol de empate, em bobeira de Fofana, que tocou errado para trás. A igualdade fez o técnico do Milan, Paulo Fonseca, mexer no time, lançando Loftus-Cheek e Abraham. E a dupla foi decisiva no terceiro gol. O meia começou a jogada e tocou para Pulisic, que finalizou para defesa do goleiro. Todavia, o centroavante inglês estava bem posicionado e colocou no fundo da rede.

O Cagliari não se deu por vencido e foi para cima. Aproveitand0-se de uma má jornada do Milan nas bolas cruzadas na área, Augello cruzou e Zappa, mais uma vez, acertou um lindo chute para empatar o jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.