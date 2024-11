João Pedro brilha e Brighton aumenta sequência negativa do City

Outubro já acabou, mas a bruxa segue solta para o Manchester City e o seu técnico Pep Guardiola. Neste sábado (9), o time vencia o Brighton por 1 a 0 até os 32 minutos de jogo. Contudo, precisou de apenas cinco para levar o gol do empate e da virada da equipe do sul. Haaland abriu o placar para os visitantes ainda no primeiro tempo, enquanto João Pedro e O’Riley viraram o jogo para os anfitriões.

Com o resultado, o City permanece na segunda posição do Campeonato Inglês e segue colecionando recordes negativos. Foi a primeira vez que a equipe sofreu quatro derrotas seguidas desde 2006. Além disso, Pep Guardiola não perdia consecutivamente tantas vezes desde 2015, quando ainda estava no Bayern de Munique. Já o Brighton dorme na quarta posição.

Após a Data Fifa City recebe o Tottenham em 23 novembro. Na mesma data, o Brighton não sai do sul do país, mas visita o Bournemouth.

Haaland desencanta e Manchester City abre o placar

Em má fase, o City começou o jogo estudando o adversário e não com a pressão que normalmente faz sobre seus oponentes. Ainda assim, aos poucos, foi conseguindo domínio territorial e soltando o seu jogo.

Como consequência, chegou ao gol de abertura do placar aos 22 minutos. Haaland recebeu na entrada da área, chutou, o goleiro fez grande defesa mas, na sequência, o norueguês completou para o fundo das redes. Foi o 12º do atacante gol em 11 rodadas da competição. Em seguida, quase o segundo do nórdico, mas a bola explodiu na trave.

João Pedro comanda virada e afunda City na crise

Se no primeiro tempo o domínio e as chances foram dos visitantes, no segundo o foi o Brighton quem tomou o jogo para si. Desse modo, foi melhor no segundo tempo. A impressão era de que o empate sairia a qualquer momento.

Com um problema de marcação no lado direito de sua defesa, o City permitiu jogadas para que Welbeck, Mitoma e o brasileiro João Pedro desperdiçassem ótimas oportunidades antes dos 30 minutos. Aos 32, todavia, não teve jeito, Gvardiol falhou e o brasileiro João Pedro igualou o placar. O gol desnorteou de uma vez por toda a defesa adversária e aos 37 O”Riley virou após bela jogada coletiva.

11ª Rodada do Campeonato Inglês

Sábado

Wolverhampton 2 x 0 Southampton

Westham 0 x 0 Everton

Crystal Palace 0 x 2 Fulham

Brentford 3 x 2 Bournemouth

Liverpool x Aston Villa – 17h

Domingo

Manchester United x Leicester – 11h

Nottingham Forest x Newcastle – 11h

Tottenham x Ipswich Town – 11h

Chelsea x Arsenal – 13h30