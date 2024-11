Real Sociedad x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A Real Sociedad receberá o Barcelona no estádio Reale Arena, em San Sebastián, neste domingo (10), às 17 horas (de Brasília). Caso vença, o Barcelona poderá ampliar para nove pontos a vantagem sobre o Real Madrid na liderança da La Liga. Por outro lado, a Real Sociedad busca entrar no top 10 após um início lento na temporada 2024/25.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo.

Como chega a Real Sociedad

O time basco venceu apenas um dos seus primeiros seis jogos e possui o pior desempenho em casa na LaLiga. O técnico Imanol Alguacil enfrenta pressão, mas deve permanecer um pouco mais, já que o time começa a mostrar sinais de recuperação. A Real Sociedad venceu três dos últimos cinco jogos na LaLiga.

Para o jogo, a equipe basca terá desfalques no meio-campo. Hamari Traoré está afastado devido a uma lesão no joelho e só deve voltar em maio, se retornar nesta temporada. Arsen Zakharyan também ficará fora do jogo por conta de uma lesão no tornozelo. Além disso, Ander Barrenetxea, Pablo Marín e Beñat Turrientes são dúvidas e provavelmente não jogarão no domingo.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona chega em um momento muito melhor. Os Blaugranas perderam apenas uma partida na LaLiga até agora e venceram 14 dos 16 jogos em todas as competições nesta temporada. O ataque do Barcelona também está em ritmo histórico, com 40 gols em 12 jogos na LaLiga.

Todavia, o Barcelona enfrenta uma longa lista de lesões para esta partida. Em resumo, os defensores Ronald Araújo, Andreas Christensen e Eric García estão fora até, pelo menos, o fim da próxima pausa internacional. O jovem Pau Cubarsí também pode ficar de fora após levar 10 pontos no rosto em jogo contra o Red Star Belgrado na Champions League, na quarta-feira (6).

O atacante Ferran Torres, por fim, deve ficar fora até meados de dezembro devido a uma lesão na coxa. Além disso, o goleiro titular Marc-André ter Stegen e o jovem meio-campista Marc Bernal só devem voltar a jogar no próximo ano.

REAL SOCIEDAD X BARCELONA

Campeonato Espanhol – 13ª Rodada

Data e horário: 10/11/2024

Local: Reale Arena, em San Sebástian (ESP)

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, López; Zubimendi, Sucic, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Gómez. Técnico: Imanol Alguacil

BARCELONA: Peña; Koundé, Cubarsí, Martinez, Balde; Pedri, Casadó; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

Árbitro: Guillermo Cuadra

Assistentes: Guadalupe Porras e Alejandro Iglesias

VAR: Carlos Del Cerro Grande

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.