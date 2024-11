Flamengo: Filipe Luís tem dúvida no ataque para decisão com o Atlético

O Flamengo encerrou neste sábado (9) sua preparação para a finalíssima da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, às 16h (de Brasília) deste domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O técnico Filipe Luís tem apenas uma dúvida na escalação e deve reforçar o meio de campo.





O treinador revezou Bruno Henrique e Michael no ataque nos treinamentos. A dupla vem de boas partidas e disputa uma vaga ao lado de Gabigol no setor ofensivo rubro-negro. No entanto, o camisa 27 leva certa vantagem por conta do jogo aéreo e da segunda bola.

DE OLHO NO RIVAL: Atlético encerra preparação e tem dúvida na escalação contra o Flamengo

Filipe Luís deve colocar dois homens de mais marcação à frente dos zagueiros. Assim, é praticamente certo que Evertton Araújo fará dupla na proteção com Erick Pulgar, com Gerson sendo adiantado.

O Flamengo deve ir a campo para enfrentar o Atlético-MG com a seguinte formação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Michael) e Gabigol.

O Rubro-Negro tem boa vantagem para este jogo de volta. Como venceu no Maracanã por 3 a 1, pode perder até por um gol de diferença que conquista o título. Caso o Atlético vença por dois gols de margem, a taça será decidida nos pênaltis.

