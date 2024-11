Corinthians vira para cima do Vitória e vence a quarta seguida no Brasileirão

O Corinthians ampliou a sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (09), o Timão, de virada, derrotou o Vitória por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay. Alerrandro marcou o gol do Leão. Foi a quarta vitória consecutiva da equipe do Parque São Jorge no campeonato.

Com o resultado, o Timão sobe, momentaneamente, para a décima colocação, com 41 pontos, e abriu sete pontos de distância para a zona de rebaixamento. O Vitória cai para 13º, com 38 pontos, a quatro do Athletico, atual 17º, e seca os adversários que estão abaixo para não se aproximar da zona de descenso.

Hugo Souza vacila, Vitória sai na frente e Yuri Alberto empata

A partida começou muito pegada, com muitas disputas do meio de campo e poucas chegadas ofensivas. Quem atacou primeiro foi o Vitória, por conta de uma falha de Hugo Souza, e o Leão não perdoou. Após bola recuada, o goleiro corintiano chutou o chão na hora de fazer o passe e entregou para Alerrandro, que, sozinho na pequena área, abriu o placar.

Entretanto, o Corinthians chegou ao empate, ainda no primeiro tempo, com o trio que brilha nesta boa fase no Brasileirão. Memphis Depay achou ótimo passe para Rodrigo Garro usar toda sua habilidade e conectar Yuri Alberto na área, que bateu firme de canhota para empatar o jogo. Na reta final da primeira etapa, o atacante quase virou após completar cruzamento na área, mas Lucas Arcanjo fez boa defesa. Nos acréscimos, Depay tentou colocar no ângulo, mas mandou para fora.

Veja a classificação da Série A do Brasileiro

Hugo Souza se redime

No início da segunda etapa, Hugo Souza se redimiu da falha e mostrou porque tem prestígio com a Fiel. Gustavo Mosquito recebeu na pequena área e, no reflexo, o goleiro fez grande defesa. No rebote, Gustavo Henrique apareceu e evitou a lei do ex. Depois, o Timão teve uma boa oportunidade de virar com Garro, que pegou errado na bola e isolou.

Garro aparece mais uma vez e Corinthians vira

Se quando pôde finalizar, Garro não aproveitou, na hora de ser garçom, ele brilhou mais uma vez. Aos 24′, o argentino deu belo passe rasteiro na área, entre os zagueiro, que saiu na cara do goleiro e virou o marcador. Na frente no placar, o Timão ficou mais com a bola e não tomou sustos para garantir mais um triunfo no Brasileirão.

VITÓRIA 1X2 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada da Série A

Data: 09/11/2024

Local: Barradão, Salvador (BA)

Gols: Alerrandro, aos 9′ do 1ºT (1-0); Yuri Alberto, aos 22′ do 1ºT (1-1); Memphis Depay, aos 24′ do 2ºT

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Willean Lepo (PK, intervalo); Luan (Janderson, 31’/2ºT), Filipe Machado (Ricardo Ryller, 25’/2ºT), Matheuzinho e Carlos Eduardo (Everaldo, 25’/2ºT); Alerrandro e Gustavo Mosquito (Zé Hugo, 31’/2ºT). Técnico: Tiago Carpini.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Felix Torres e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana, 32’/2ºT), José Martínez (Breno Bidon), Carrillo (Igor Coronado, 16’/2ºT) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Talles Magno, 32’/2ºT) e Yuri Alberto (Romero, 39’/2ºT). Técnico: Ramón Diaz.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ).

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

Cartões amarelos: Luan, Carlos Eduardo, Everaldo e Raul Cáceres (VIT); José Martínez e Fagner (COR).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.