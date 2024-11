Internacional perde dois titulares para próxima rodada do Brasileirão

O Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0 na última sexta-feira (8), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. O grande resultado em casa fez o Colorado entrar no G4 do campeonato, somando 59 pontos. Contudo, para a próxima partida, a equipe perdeu dois laterais: Bruno Gomes e Bernabei.

Os jogadores levaram o terceiro cartão amarelo no duelo e, portanto, não estarão disponíveis para o jogo contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Os prováveis substitutos serão Braian Aguirre e Renê. Por outro lado, o técnico Roger terá o retorno de alguns atletas.

O atacante Wesley cumpriu suspensão na última rodada e estará disponível no elenco. Wanderson, que teve sequência de lesões, estará presente como alternativa. O atacante iniciou como titular contra o Flu. Além deles, o Internacional também poderá contar com Fernando, que desfalcou a equipe nas últimas rodadas. O volante estava aprimorando a condição física após lesão muscular na panturrilha direita.

O Colorado terá quase duas semanas cheias para treinos antes da partida contra o Vasco, que acontece após Data-Fifa de novembro, no dia 21, às 20h (horário de Brasília), em São Januário. Em quarto lugar na tabela, o Inter ainda depende do Flamengo para seguir na posição, já que o Rubro-Negro não jogou na rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.