Benfica x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica e Porto se enfrentam neste domingo, 10 de novembro, no Estádio da Luz, em Lisboa. Trata-se de um dos maiores clássicos do futebol português. A partida vale pela 11ª rodada do Campeonato Nacional e promete muita emoção, já que ambas as equipes buscam um bom resultado. Afinal, não querem deixar o líder Sporting disparar na tabela. O Sporting soma 30 pontos (dez jogos, dez vitórias) , enquanto o Porto vem logo atrás com 27. O Benfica, em terceiro, tem 22 pontos e uma partida a menos.

Este jogo tem um gostinho especial para os benfiquistas, que tentam se vingar da derrota humilhante por 5 a 0 para o Porto no clássico da temporada passada.

Onde assistir

O clássico entre Benfica e Porto será transmitido pelo canal Disney+ a partir das 17h45 (horário de Brasília).

Como está o Benfica

O Benfica, que vem de uma derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique fora de casa pela Champions League, recebeu uma ótima notícia neste sábado. Afinal, o lateral-direito Bah se recuperou da lesão que o tirou dos últimos jogos, incluindo a partida contra o Farense e a derrota contra o Bayern. Mas ele deve começar no banco. Adinal Bruno Lage deve manter um esquerma com três zagueiros e não optar pelo 4-2-3-1.

Bruno Lage diz que o jogo é 9importante e, apesar do Bwenfica estar oito pontos atrás do líder e cinco do Porto, não é hora de desespero.

“Estamos na 11ª rodada e ainda temos tempo. Nenhum jogo é decisivo para o título, mas é claro que é importante vencer”, disse o treinador. Bruno Lage, que no início do ano comandou o Botafogo.

Como está o Porto

Já o Porto, comandado por Vitor Bruno, terá dois desfalques importantes: o zagueiro Marcano e o lateral Wendell, ambos lesionados e que já estavam fora das últimas partidas. Apesar de jogar fora de casa, o Porto deverá manter um esquema ofensivo no tradicional 4-2-3-1, repetindo a escalação da derrota para a Lazio na Liga Europa.

“Será um jogo duro, como sempre acontece quando jogamos na Luz. Para o nosso torcedor, o clássico contra o Benfica não é apenas mais um jogo, é uma grande rivalidade. Mesmo cansados, pois jogamos pela Champions fora de casa, vamos lutar pela vitória”, afirmou Vitor Bruno.

BENFICA X PORTO

11ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 10/11/2024, 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

BENFICA: Trubin; Tomás Silva, Otamendi e António Silva; Carreras, Kokçu, Aursnes, Renato Sanches e Kaboré; Amdouni e Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage

PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Pérez, Djaló e Francisco Moura; Alan Varela, Esutáqui; Fábio Viueira, Namaso e Galeno; Samu Aghehowa. Técnico: Vitor Bruno

Árbitro: João Pinheiro

Auxiliares: Bruno Jesus e Luciano Maia

VAR: Tiago Martins

