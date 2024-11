Guardiola analisa o momento do City. Seria o fim de um reinado?

Neste sábado, 10/11, na coletiva após a derrota do Manchester City para o Brighton por 2 a 1, Guardiola foi lembrado que, desde 2006, quando estava iniciando sua carreira como técnico, ele não havia perdido quatro partidas seguidas.

“Sempre acontece uma vez na vida, certo? Sempre há uma primeira vez”, disse Guardiola, técnico do atual tetracampeao inglês (feito inédito no país).

Nos últimos dez dias, o City teve apenas fracassos. Primeiro, foi eliminado pelo Tottenham na Copa da Inglaterra (2 a 1). Depois, no fim da semana passada, perdeu para o Bournemouth por 2 a 1 no duelo pela Premier League. No meio desta semana, levou uma surra de 4 a 1 do Sporting, pela Champions League, resultado que tirou o City do G8. E neste sábado, mesmo com Haaland abrindo o placar, o Brighton virou o jogo no segundo tempo e venceu por 2 a 1. O City ainda é vice-líder da Premier League, mas já vê o Liverpool abrir uma vantagem de cinco pontos.

“Temos que mudar isso e voltar a vencer. Estamos na posição em que estamos e espero que, quando tivermos os jogadores de volta, não haja dúvidas de que voltaremos. Este é o meu desafio e eu gostaria de enfrentá-lo. Não vou recuar. Precisamos limpar nossas cabeças e os jogadores voltarem à forma — essa é a meta”, afirmou Guardiola.

O fim da hegemonia do City?

Quando questionado se achava que a sequência de resultados ruins poderia ser um sinal de que a era de domínio do City estava chegando ao fim, o técnico respondeu:

“Estamos em um momento em que há muitos lesionados ou jogadores longe da melhor condição física. Mas é claro que nossa meta é que nossa hegemonia não acabe, embora muitos queiram isso porque vencemos muito. Isso acontece. Mas é claro que, um dia, nossa hegemonia pode acabar. Nos próximos 50 anos, o City não vai ganhar a Premier League todos os anos. Mas eu gostaria que tentássemos. E se pudermos jogar como fizemos no primeiro tempo, então, dessa forma, temos uma chance de vencer tudo.”

