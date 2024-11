Messi marca, mas Inter Miami volta a perder para Atlanta United e é eliminado da MLS

O Inter Miami, dono da melhor campanha na temporada regular, não fez valer o fator casa e está eliminado da MLS. Neste sábado (9), o time do craque Lionel Messi voltou a perder para o Atlanta United, desta vez por 3 a 2 no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, pelo Jogo 3 das oitavas de final dos playoffs. Assim, a série fechou em 2 a 1 a favor dos visitantes.

A equipe da Flórida, que chegou a quebrar o recorde de pontos da liga, largou em vantagem ao vencer o Jogo 1 por 2 a 1, em Miami. Mas o Atlanta United, atuando em seus domínios, deu o troco e triunfou pelo mesmo placar no Jogo 2.

Nas quartas de final, o Atlanta United terá pela frente o Orlando City. O primeiro embate ocorre no dia 21 de novembro, uma quinta-feira, às 21h (de Brasília).

O jogo

Com a vantagem de mandar o jogo decisivo em seu campo, o Inter Miami saiu na frente aos 17 minutos, quando Matias Rojas (ex-Corinthians), no lugar certo na hora certa, pegou rebote dentro da área. Mas a comemoração durou pouco. Afinal, o Atlanta precisou de apenas três minutos para virar o placar com dois gols de Jamal Thiare. Aos 21′, ele finalizou de primeira na entrada da área para estufar a rede. Depois, recebeu passe Aleksey Miranchuk dentro da área e concluiu sem chances para Drake Callender.

Diego Gomez chegou a balançar a rede para os donos da casa, mas seus companheiros interromperam a comemoração quando o árbitro Allen Chapman apontou revisão do VAR. Posteriormente, houve a anulação do gol por impedimento na origem da jogada.

No retorno do intervalo, o Inter Miami voltou disposto a buscar a virada e empilhou chances. Aos 7′, Luis Suárez obrigou o goleiro Brad Guzan a fazer ótima defesa. Mas o empate não tardou a chegar. Aos 20′, Lionel Messi, de cabeça, deixou tudo igual em cabeceio. Quando tudo parecia que o gol da virada do Inter era questão de tempo, o Atlanta aprontou novamente.

Aos 31′, Bartosz Slisz subiu alto após escanteio para cabecear à queima-roupa e superar Drake. A reta final foi de pressão intensa do time da Flórida, que pressionou até o fim. Mas não adiantou. A zebra passeou por Fort Lauderdale, e o Atlanta deixa para trás o Inter Miami.

Os playoffs da MLS

Oito times de cada uma das conferências Leste e Oeste se classificaram para os playoffs. Estes, por sua vez, se enfrentam na primeira rodada, conforme suas colocações na temporada regular. Trata-se, portanto,de uma melhor de três, sem saldo de gols ou quantidade de pontos. Contam somente vitórias e, assim, quem triunfar duas vezes, avança de fase. Desse modo, qualquer partida que terminar com empate vai para a decisão nos pênaltis.

Já as semifinais de cada conferência serão em jogo único com mando da equipe de melhor campanha. Quem se classificar disputa a final de conferência, também em uma única partida na casa de quem tiver a campanha superior ao rival. Os dois vencedores de conferência duelam na MLS Cup, a decisão em embate único com mando da equipe de melhor campanha.

