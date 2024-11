Atalanta, arrasadora, vence outra e divide a ponta do Italiano

A Atalanta segue fazendo a festa de sua torcida nesta temporada. Neste domingo (10/11), venceu, de virada, a Udinese por 2 a 1. O jogo foi em seus domínios, no Atleti Azzurri, em Bérgamo. A partida foi excelente, com as duas equipes buscando o gol e finalizando muito (Udinese 11 a 10), além de uma posse de bola equilibrada (55% para o time da casa). Os visitantes saíram na frente com um golaço de Kamara. Porém, na etapa final, Pasalic e Touré, contra, definiram a vitória da Atalanta.

Essa foi a sexta vitória consecutiva da Atalanta na Série A e sua nona vitória em 12 jogos (considerando a Série A e a Champions League, com dois empates). Com isso, o time de Bérgamo chega aos mesmos 25 pontos do Napoli, com quem divide a liderança. Mas a Udinese, com sua terceira derrota consecutiva na competição, caiu para o oitavo lugar.

Atalanta é de virada

Curiosamente, o jogo não começou nada bem para a Atalanta. Apesar de quase fazer um gol contra (a bola passou muito perto) e ter um tento de Retegüi anulado, o time sofreu pressão da Udinese, que teve as três melhores chances da partida, incluindo um chute na trave. Mas aos 43 minutos, Kamara acertou um belo chute de esquerda de fora da área, sem chance para o goleiro Carnesecchi. Udinese 1 a 0.

Porém, no segundo tempo, bastaram quatro minutos para a Atalanta virar. Aos 11 minutos, Pasalic recebeu um cruzamento da direita de Bellanova e bateu de primeira para deixar tudo igual. Aos 19 minutos, Touré, tentou cortar um cruzamento da direita. Contudo, marcou contra. Os times seguiram buscando o ataque até o fim. Entretanto, o placar não mais se alterou.

Jogos da 12ª rodada do Italiano

Quinta-feira (7/11)

Genoa 1×1 Como

Sexta-feira (8/11)

Lecce 1×1 Empoli

Sábado (9/11)

Venezia 1×2 Parma

Cagliari 3×3 Milan

Juventus 2×0 Torino

Domingo (12/11)

Atalanta 2×1 Udinese

Fiorentina x Verona – 11h

Roma x Bologna – 11h

Monza x Lazio – 14h

Inter de Milão x Napoli – 16h45

