Zubeldía admite má fase de Calleri, mas atenua problema

Após a vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Athletico-PR, o treinador Luís Zubeldía reconheceu que a fase do centroavante Calleri não é das melhores. No entanto, o comandante argentino reforçou que ainda prestigia muito o seu conterrâneo.

“Acredito que pode ser uma fase. Ele poderia ter feito um gol tranquilamente, às vezes a bola pega e entra na fase positiva. É um atacante que necessita de assistências dos volantes, e estamos jogando mais com os atacantes do que com os volantes. Ou da chegada dos laterais, de bons cruzamentos. Às vezes o perfil da equipe diminui as possibilidades para um centroavante como ele”, comentou Zubeldía.

Ele foi além e afirmou que o São Paulo tem alcançado seus resultados mesmo com a carência de gols de Calleri. O último tento do atacante foi no final de setembro. Aliás, o argentino soma apenas um gol nos últimos 12 jogos.

“Hoje (sábado) não fez um gol, não vem fazendo, mas vem trabalhando bem, é referência no ataque, sabemos o que significa para a equipe. Trabalha para a equipe. Claro que quero que faça gols, mas a equipe não está tendo esse problema”, acrescentou Zubeldía.

Com o resultado, o São Paulo está em sexto lugar no Brasileirão, com 57 pontos. O Tricolor tem chances remotíssimas de título, mas precisa seguir vencendo para confirmar uma vaga na Libertadores de 2025, seja na fase de grupos ou na pré-Libertadores.

O time comandado por Zubeldía volta a campo agora apenas após a Data-Fifa, no dia 20, visitando o Red Bull Bragantino, às 16h30.

