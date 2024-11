Murillo e Joelinton marcam na vitória do Newcastle sobre Nottingham

Os brasileiros Murillo e Joelinton se destacaram no movimentadíssimo duelo deste domingo, 10/11, em que o Newcastle foi até Nottingham e venceu os donos da casa por 3 a 1. Neste jogo no City Ground, válido pela 11ª rodada da Premier League, o zagueiro Murillo, recém-convocado para a Seleção, abriu o placar para o Nottingham. Foi o primeiro gol do ex-Corinthians com a camisa do clube. No segundo tempo, Isak empatou, e Joelinton, com um golaço, virou o placar. Barnes ampliou para o Newcastle no fim.

O Nottingham, com 19 pontos e vindo de três vitórias consecutivas, mantém a 3ª posição mesmo com a derrota, mas pode perder uma posição ao fim da rodada. Contudo, o Newcastle sobe na tabela, alcançando 18 pontos e ocupando a 8ª posição.

Murillo marca; Nottingham na frente

O Nottingham Forest manteve a sua estratégia. Mesmo jogando em casa, deixou a bola com o rival e buscou contra-ataques e cruzamentos, sempre para o artilheiro Chris Woods. Foi assim que quase marcou no primeiro minuto. Uma falta para a área resultou em uma sobra para Woods, e seu chute só não entrou graças a Hall, que se jogou na bola e mandou para escanteio. Mas, aos 21, a bola entrou. O Nottimngham teve uma falta na ponta direita. Elanga cobrou na pequena área para a entrada de Murillo como um furacão. O zagueiro testou no canto de Pope: 1 a 0.

Joelinton marca e Newcastle vira

No segundo tempo, o Newcastle chegou ao empate aos 10 minutos. Um cruzamento pela direita não foi interceptado nem por Murillo, nem por Chris Woods, que foi ajudar na defesa. Assim, a bola sobrou para Isak, que mandou para a rede de Sels. O Nottingham sentiu o gol, principalmente porque passou a buscar o ataque, deixando sua defesa exposta. Assim, permitiu contra-ataques. Em um deles, Isak recebeu livre e chutou para fora. Mas, aos 27 minutos, Tonali foi rápido e iniciou a jogada em que Joelinton recebeu pela direita, limpou a jogada e bateu para virar o placar.

Aos 38, em novo contra-ataque, desta vez iniciado pelo brasileiro Bruno Guimarães, este lançou Tonali. O italiano rolou para Barnes, na esquerda, dentro da área. O chute foi perfeito. Dessa forma, o Newcastle saiu de campo com importante vitória. 11ª Rodada do Campeonato Inglês. Como curiosidade. NO fim do jogo, Osula entrou no lugar de Isak no time visitante. Mas jogou apenas 21 segundos, pois logo o juiz encerrou o duelo.

Sábado (9/11)

Wolverhampton 2 x 0 Southampton

West Ham 0 x 0 Everton

Crystal Palace 0 x 2 Fulham

Brighton 2×1 Manchester City

Brentford 3 x 2 Bournemouth

Liverpool 2×0 Aston Villa

Domingo (10/11)

Nottingham Forest 1×3 Newcastle

Manchester United x Leicester

Tottenham x Ipswich Town

Chelsea x Arsenal – 13h30

