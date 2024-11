Torcedores do Flamengo chegam para a final da Copa do Brasil

Torcedores do Flamengo chegam à Arena MRV demonstrando confiança no título da Copa do Brasil. É grande o movimento nos arredores do estádio do Atlético, onde a grande decisão vai começar às 16h (de Brasília) com vantagem para o visitante. Afinal, o Flamengo venceu o confronto de ida, por 3 a 1, no Maracanã. Dessa forma, pode perder por um gol de diferença e, ainda assim, será campeão. Já o Galo, para conseguir o caneco, depende de uma vitória por uma diferença superior a 2 gols.

Os cariocas Paulo Henrique (de preto), Douglas (no meio) e Rafael madrugaram e saíram do Rio às 5h30 para a viagem de carro até Belo Horizonte. Os três estão certos de que o Flamengo sairá da arena com a taça. Para Paulo Henrique, o Rubro-Negro vai repetir o placar de 3 a 1. Já Douglas arrisca 2 a 0, sendo ambos os gols de Gabi. E Rafael destaca o gostinho que o Flamengo terá – em caso de vitória – conseguindo o título dentro da Arena MRV – a casa do adversário inaugurada em abril de 2023, que abriga a primeira decisão em seu campo.

“A expectativa é ser campeão aqui. A primeira taça que eles vão ver em casa vai ser da gente”, disse.

Campeões da Copa do Brasil

O Flamengo busca o pentacampeonato da Copa do Brasil, já que venceu em 1990, 2006, 2013 e 2022. Mas não é o maior campeão do torneio. Cruzeiro e Grêmio estão na frente. O Atlético busca o tri. Afinal, conquistou a Copa do Brasil em 2014 e 2016. Para conhecer todos os campeões da Copa do Brasil ao longo da história, clique aqui.

