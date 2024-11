Bologna e Fiorentina vencem e acirram briga pela ponta do Italiano

A disputa pelo título do Campeonato Italiano está num nível de acirramento que há anos não se via. Neste domingo (10), aliás, o Bologna derrotou a Roma na capital italiana por 3 a 2, e a Fiorentina aplicou 3 a 1 no Verona, em Florença. Com os resultados, as equipes se aproximaram da liderança, sobretudo a Viola.

A Fiorentina agora está com 25 pontos, na terceira colocação, empatada em pontuação com Napoli e Atalanta. A quarta colocação é da Internazionale, que tem 24 pontos. Aliás, Inter e Napoli medem forças no complemento da rodada, ainda neste domingo em Milão. Já a Atalanta já jogou na rodada.

A Fiorentina abriu o placar com Moise Kean logo aos 4 minutos. O Verona empatou pouco depois, com Serdar. No entanto, o atacante fez mais dois gols no segundo tempo. Agora, são oito gols, o que o deixa como vice-artilheiro, atrás apenas de Retegui, da Atalanta (11).

Simultaneamente, o Bologna saiu na frente diante da Roma, com Santiago Castro. Os donos da casa empataram no segundo tempo com El Shaarawy, mas o Bologna logo abriu 3 a 1, com Orsolini e Karlsson. Na reta final, o italiano de origem egípcia descontou.

O Bologna agora está em oitavo lugar, com 18 pontos. No entanto, ainda deve uma rodada, contra o Milan, que está em sétimo, com a mesma pontuação. Juventus (24) e Lazio (21) completam o pelotão de cima. A Juve já jogou, enquanto a Lazio joga ainda neste domingo. A Roma, por sua vez, apesar da tradição, luta contra o rebaixamento.

Jogos da 12ª rodada do Italiano

Quinta-feira (7/11)

Genoa 1×1 Como

Sexta-feira (8/11)

Lecce 1×1 Empoli

Sábado (9/11)

Venezia 1×2 Parma

Cagliari 3×3 Milan

Juventus 2×0 Torino

Domingo (12/11)

Atalanta 2×1 Udinese

Fiorentina 3 x 1 Verona

Roma 2 x 3 Bologna – 11h

Monza x Lazio – 14h

Inter de Milão x Napoli – 16h45

