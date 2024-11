Martinelli marca, mas Arsenal fica no empate com o Chelsea

Chelsea e Arsenal fizeram neste domingo, 10/11, um dos grandes clássicos do futebol inglês. O duelo londrino no Stamford Bridge foi emocionante, com ótimas chances para ambos os lados e valendo pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Mesmo como visitante, o Arsenal foi ousado e saiu na frente com um gol do brasileiro Martinelli, já no segundo tempo. Mas o português Pedro Neto empatou a partida. Resultado justo neste duelo equilibrado, com posse de bola quase semelhante (Arsenal 51% a 49%) e muitas finalizações (Chelsea 18 a 13).

O empate não foi bom para os rivais de Londres. Afinal, ambos se distanciaram do líder Liverpool, com 28 pontos, e do Manchester City, com 23. Assim, Chelsea e Arsenal, com 19 pontos, dividem o terceiro lugar com Nottingham Forest e Brighton.

Arsenal sai na frente; mas Chelsea busca o empate

O jogo foi lá e cá. Mas com o Chelsea quase marcando em um chute de Palmer, que Raya voou e defendeu, e uma cabeçada do lateral Gusto, por cima. Já o Arsenal lamentou um gol de Martinelli, que o VAR anulou por milímetros , e uma finalização de Havertz que passou perto.

Os gols vieram no segundo tempo. Aos seis minutos, após cruzamento de Odegaard, Martinelli apareceu pela esquerda e, quase sem ângulo, chutou entre a trave direita e o goleiro Robert Sánchez para fazer 1 a 0. Mas o Chelsea, jogando em casa, foi para cima e empatou com uma bela finalização de Pedro Neto, aos 25 minutos. Pouco depois, aos 30 minutos, Nicholas Jackson chegou a fazer um gol para o Chelsea. Seria o da virada, mas ele estava em impedimento e o VAR anulou. O jogo seguiu emocionante até o fim. O Arsenal, nos acréscimos, quase venceu; Havertz, com o gol vazio, chegou atrasado no cruzamento de Saliba.

Jogos da 11ª rodada do Inglês

Sábado (9/11)

Wolverhampton 2 x 0 Southampton

West Ham 0 x 0 Everton

Crystal Palace 0 x 2 Fulham

Brighton 2×1 Manchester City

Brentford 3 x 2 Bournemouth

Liverpool 2×0 Aston Villa

Domingo (10/11)

Nottingham Forest 1×3 Newcastle

Manchester United 3×0 Leicester

Tottenham 1×2 Ipswich Town

Chelsea 1×1 Arsenal

