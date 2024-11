Polícia Militar trava entrada de torcedores do Atlético minutos antes da final

Em uma tarde de domingo (10), reservada para a decisão da Copa do Brasil, não foi só o futebol que falou mais alto no duelo entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV. Assim, antes do apito inicial, a confusão tomou conta dos arredores do estádio em ambas as torcidas.

Minutos antes da bola rolar, a Polícia Militar de Minas Gerais travou a entrada de torcedores do Galo, de acordo com informações da rádio Itatiaia. Muitos deles tinham o ingresso nas mãos e seguem com muita dificuldade para entrar no estádio e acompanhar a decisão. Em seguida, a Polícia liberou o acesso aos poucos, porém alguns torcedores devem entrar já com a bola rolando.

Em meio à confusão, parte dos torcedores, alguns sem ingresso, tentaram invadir por baixo das grades. A polícia teve que conter a confusão com gás de pimenta e tiros de balas de borracha

Apesar da dificuldade para entrar, muitos torcedores da equipe mineira entoaram o famoso grito de “Eu acredito”, focado sempre que o Galo tenta reverter uma desvantagem. Vale lembrar que no jogo de ida, o Flamengo venceu por 3 a 1 e chega à Belo Horizonte com uma boa vantagem na decisão.

Do outro lado, a entrada de torcedores do time carioca foi cercada de confusão e uso de gás de pimenta. Muitos torcedores alegaram que diversas catracas estavam sem funcionar, o que gerou uma enorme fila e tentativa de invasão.

Campeões da Copa do Brasil

O Flamengo busca o pentacampeonato da Copa do Brasil, já que venceu em 1990, 2006, 2013 e 2022. Mas não é o maior campeão do torneio. Cruzeiro e Grêmio estão na frente. O Atlético-MG almeja o tri. Afinal, conquistou a competição em 2014 e 2016. Para conhecer todos os campeões da Copa do Brasil ao longo da história, clique aqui.

Por fim, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que garante o título. O Galo, por sua vez, só será campeão no tempo normal em caso de vitória por três gols de vantagem. Se a equipe mineira vencer por dois gols, as cobranças de pênaltis definirão quem leva o troféu para casa.

