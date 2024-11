Flamengo vence Atlético e é pentacampeão da Copa do Brasil

O Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil. Neste domingo, 10/11, venceu o Atlético por 1 a 0, na Arena MRV, no jogo de volta da final. Plata, aos 37 do segundo tempo fez o gol decisivo. Como também venceu na ida, 3 a 1, o Rubro-Negro celebra a sua quinta conquista, já que ganhou em 1990, 2006, 2013 e 2022. O Galo, campeão em 2014 e 2021, tentava o tri. E Filipe Luis tem estrela. Em apenas nove jogos, mudou a cara do time e é campeão. Neste século ninguém foi campeão tão rapidamente.

O jogo foi excelente. O Flamengo fez uma partida muito eficaz na defesa e perigosa nos contra-ataques, tanto que, além do gol, teve pelo menos sete chances claras. Enfim, poderia ter goleado. Mas o Galo também ofereceu perigo, mas com menos intensidade, para frustração da maioria dos 44.816 torcedores, que proporcionaram uma renda de R$ 10,4 milhões. Porém, o comportamento de alguns torcedores foi ruim, que jogaram sinalizadores e objetos após o gol do Flamengo, o que parou o jogo por quase dez minutos. Nesse período, também houve um empurra-empurra que quase virou briga entre os jogadores

Atlético com a bola, Fla mais perigoso

O Atlético teve maior imposição ofensiva, com Scarpa e Arana atuando como alas. No entanto, o Flamengo foi quem, em contra-ataques, criou os lances de maior perigo. Gerson obrigou Everson a fazer uma boa defesa aos dois minutos. Arrascaeta, após jogada de Gerson e cruzamento de Wesley, cabeceou por cima, livre. Everton Ribeiro chutou para grande defesa do goleiro atleticano.

O Galo, não conseguindo entrar na área, assustou em chutes de fora. Uma falta de Hulk, para boa defesa de Rossi, e um chute do mesmo Hulk, que Rossi salvou. Aos 35, quase gol. Rossi saiu mal com a bola e ela sobrou para Paulinho. Mas Rossi se recuperou e salvou. Enfim, um primeiro tempo tenso, mas de bom futebol.

Flamengo aposta em contra-ataques

Na volta do intervalo, o Fla veio com Bruno Henrique na vaga de Gabigol, numa clara estratégia de buscar mais jogadas em velocidade. Já o Galo tirou o amarelado Lyanco para a entrada de Sarávia. Mas Milito ousou, tirando o apoiador Otávio e colocando o atacante Alan Kardec. Enfim, era a hora de ver qual estratégia seria a vencedora.

Quem se impôs foi o Flamengo. Bruno Henrique, em dois lances de velocidade, quase marcou. No primeiro, após uma ligação direta de Rossi, e no segundo, ao roubar a bola de Zaracho. Mas em ambas as situações, Everson esteve muito bem. O Galo dependia de lampejos de Hulk, enquanto o Fla aproveitava os contra-ataques, também com Wesley, mais uma vez excelente. O lateral criou duas jogadas, mas Michael perdeu chances claras.

O Galo estava inseguro. Não levou gol por ,ilçagre: Alex Sabndro perdeu na pequena área. ERa o quinto gol que o Mengo perdia. Aos 35, o minuto do jogo. O Galo foi para o abafa. Alan Kardec, quase na linha furou. Wesley conseguiu rechaçar e Bruno Henrique conseguiu limpar a jogada para Plata, que entrara pouco antes. O equatoriano entrou livre pela esquerda e tocou na saída de Everson, Flamengo 1 a 0. Era o gol do título.

É penta!

Na comemoração, o tempo esquentou. A torcida jogou bombas no gramado e Gabigol ao entrar no gramado para escapar das bombas, quase iniciou batalha campal. O jogo retrornou e o Fla perdeu mais duas chances. O Galo, nocauteado, ainda viu Saravia expulso. Enfim, Mengo é penta!

ATLÉTICO 0x1 FLAMENGO

Final da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data: 10/11/2024

Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Público: 44.816

Renda: R$ 10.410.129,58

ATLÉTICO: Everson; Lyanco (Saravia, Intervalo), Battaglia e Alonso; Scarpa (Alisson, 24’/2ºT), Otávio (Alan Kardec, Intervalo), Alan Franco, Arana (Rubens, 31’/2ºT) e Zaracho (Bernard, 24’/2ºT); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Pereira (David Luiz, 43’/2ºT), Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Fabrício Bruno, 13’/2ºT); Michael (Plata, 24’/2ºT) e Gabigol (Bruno Henrique, Intervalo). Técnico: Filipe Luís.

Gol: Plata, 37’/2ºT (0-1)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões Amarelos: Lyanco, Igor Rabello(ATL); Pulgar, Evertton Araújo (FLA)

Cartões vermelhos: Saravia, (ATL, 50’/2ºT)

