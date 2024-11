Napoli arruma empate com a Inter e está na liderança do Italiano

O Napoli conseguiu terminar a 12ª rodada desta edição do Campeonato Italiano na liderança. Neste domingo (10), fora de casa, no Giuseppe Meazza, empatou com a Inter de Milão por 1 a 1, placar que o colocou no topo da tabela do Calcio-2024/2025.

Com 26 pontos, o Napoli deixa a Atalanta em segundo, com 25, mesmo número, aliás de Fiorentina (terceiro), Inter de Milão (quarto) e Lazio (quinto). Esta divisão respeita os critérios de desempate (confronto direto, saldo de gols e gols marcados).

McTominay, aos 23 minutos da primeira etapa, abriu o placar para o Napoli. A Inter reagiu e chegou ao empate com Çalhanoglu, aos 43 ainda do tempo inicial.

Na etapa final, Çalhanoglu teve a chance de marcar de novo, virar herói e colocar a Inter de Milão na parte mais alta da classificação. No entanto, aos 29 minutos, ele errou um pênalti.

Após a parada para a última Data-Fifa do ano, o Napoli volta a campo no dia 24/11. Nesta data, recebe a Roma, no Estádio Diego Maradona. Um dia antes, a Inter, por sua vez, visita o Hellas Verona.

Rodada 12 – Campeonato Italiano

Quinta – 7/11

Genoa 1 x 1 Como

Sexta – 8/11

Lecce 1×1 Empoli

Sábado – 9/11

Venezia 1 x 2 Parma

Cagliari 3 x 3 Milan

Juventus 2 x 0 Torino

Domingo – 10/11

Atalanta 2 x 1 Udinese

Fiorentina 3 x 1 Verona

Roma 2 x 3 Bologna

Monza 0 x 1 Lazio

Inter 1 x 1 Napoli

