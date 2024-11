Real Sociedad acaba com sequência de vitórias do Barcelona

A sequência de vitórias do Barcelona chegou ao fim. Neste domingo (10), a Real Sociedad levou a melhor sobre o líder do Campeonato Espanhol e venceu o Barça por 1 a 0, na partida de encerramento da 13ª rodada. Assim, o gol marcado pelo surinamês Sheraldo Becker acabou com a série de sete triunfos consecutivos do time catalão, somando todas as competições.

Ao mesmo tempo, o Barcelona viu a diferença para o Real Madrid cair para seis pontos na liderança da La Liga. Com o resultado, o Barça segue com 33 pontos, contra 27 do clube merengue, segundo colocado.

Por outro lado, a Real Sociedad aproveitou a vantagem de jogar em casa e aproveitou a boa fase para subir na tabela. Isto porque o time chegou aos 18 pontos e subiu para a 8ª posição.

Real Sociedad x Barcelona

A Real Sociedad fez um grande primeiro tempo e levou a vantagem parcial para o intervalo. Em casa, o time pressionou o Barcelona e criou chances de perigo com Kubo e Brais Méndez. Por outro lado, o Barça chegou a balançar a rede com o artilheiro Lewandowski, mas o gol acabou sendo anulado por um impedimento milimétrico do camisa 9. No entanto, a Real Sociedad abriu o placar aos 32 minutos, em finalização cruzada do surinamês Sheraldo Becker.

Na segunda etapa, os donos da casa foram ainda mais superiores e controlaram o resultado. Assim, a Real Sociedad conseguiu evitar que o Barcelona levasse perigo e os visitantes não tiveram chances de buscar o empate.

Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Sábado (9/11)

Rayo Vallecano 1×3 Las Palmas

Real Madrid 4×0 Osasuna

Villarreal 3×0 Alavés

Espanyol x Valencia – Adiado

Leganés 1×0 Sevilla

Domingo (10/11)

Betis 2×2 Celta

Mallorca 0x1 Atlético de Madrid

Getafe 0x1 Girona

Real Valladolid 1×1 Athletic Bilbao

Real Sociedad 1×0 Barcelona

