Autor do gol do título do Flamengo, Plata comemora: ‘Um dia inesquecível’

Ao entrar no segundo tempo, Gonzalo Plata escreveu seu nome na história do Flamengo ao marcar o gol do título da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, na Arena MRV, neste domingo. Assim, o equatoriano superou a marcação e tirou o goleiro Everson com um bonito toque para levar a torcida ao delírio.

“Estou muito feliz. Um dia inesquecível para mim, meus companheiros e minha família. Marcar um gol em uma final é algo importante em minha carreira, ainda mais neste clube que é muito grande. Penso que merecíamos esse título, tivemos várias chances claras de fazer o gol. Graças a Deus, eu marquei e agora é comemorar com a equipe’, afirmou.

“Estava muito nervoso e com vergonha. Eles me dão muita confiança e também pela torcida que me apoia muito e é muito bom para mim”, completou.

Com a conquista, o Rubro-Negro ultrapassou os R$ 93 milhões de premiação somente na competição nacional. Dessa forma, o título rendeu o montante de R$ 73,5 milhões, assim como arrecadou cerca de R$ 19,6 milhões ao longo do mata-mata.

Por fim, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (13), justamente contra o Galo. Desta vez, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.